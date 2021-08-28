Дело об осквернении памятника погибшим в ВОВ возбуждено в Кузбассе

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело об осквернении в городе Белово памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом говорится 28 августа в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов»). Ранее председатель ведомства Александр Бастрыкин запрашивал доклад о ходе расследования уголовного дела.

В ходе следственных действий установлены причастные к преступлению. Ими оказались мальчики 10 и 13 лет, они осквернили памятник нецензурными надписями. Следственные действия продолжаются.

В начале августа полицейские задержали 29-летнего жителя Волгограда по подозрению в осквернении братской могилы на Аллее героев в центре города. Вечером 26 июня мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, находясь в состоянии алкогольного опьянения.