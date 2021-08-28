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На Украине «подобрали» статью для ареста Зеленского

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предложил арестовать президента страны Владимира Зеленского после участия в военном параде разработанного в СССР самолета «Мрия». Об этом он написал на своей страничке в Facebook в субботу, 28 августа.

«Самолет «Мрия», вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство «оккупационного» советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней «независимой», — написал депутат.

Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости
И почему Киеву не удалось достичь экономических показателей 1990 года

Он подчеркнул: пролет самолета, который разработали в Советском Союзе, является «лучшей пропагандой советского режима и строя».

Кива с иронией подметил, что теперь можно арестовать Зеленского за пропаганду СССР, ведь в украинском законодательстве как раз есть такая статья.

«Арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть», — написал он.

Во вторник, 24 августа, выступая на параде по случаю 30-й годовщины независимости страны, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Дня украинской государственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией оценила прошедшие торжества. Она указала, что всего за один час празднования Дня независимости Украины произошло сразу несколько интересных событий.

Так, День независимости Украина отметила маршем натовских солдат по своей столице, отметила дипломат. Кроме того, в небо Киева поднялись иностранные военные самолеты.

Кроме того, затратное мероприятие прошло в год, когда дефицит бюджета Украины превышает 5,5% ВВП — притом что еще в 2020 году Зеленский говорил, что считает бессмысленным превращать парад в «аттракцион». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил «Известиям», что прошедшие 30 лет украинской независимости стали временем упущенных возможностей, и подчеркнул, что из постсоветских республик Украина — единственная страна, которая не смогла приблизиться к экономическим показателям 1990 года.

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