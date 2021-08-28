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Кардиологи выявили необычную способность кофе

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Регулярное употребление кофе, но не более трех чашек в день, способно снизить риск инсульта у людей, не страдающих от заболеваний сердца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, сообщает телекомпания CNN.

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Ученые обработали данные 468 тыс. жителей Великобритании. Специалисты проанализировали употребление ими кофе, а также информацию об их здоровье.

Отмечается, что размер кофейной чашки, которую учитывали при исследовании, составляет всего восемь унций (около 237 мл. — Ред.).

В то же время ученые Гарвардского университета предупреждают, что кофе увеличивает вероятность переломов костей у женщин. Однако на мужчин напиток такого эффекта не оказывает.

Накануне, 27 августа, диетолог Пуджа Махиджа рассказала о занятиях, которые не рекомендуется делать на голодный желудок. Прежде всего, эксперт советовала отказаться от употребления чая и кофе натощак.

13 июля стало известно, что регулярное потребление кофе способно снизить вероятность заболеть COVID-19. Ученые выяснили, что потребление кофе связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6), и их положительным влиянием на течение коронавируса.

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