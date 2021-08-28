Кардиологи выявили необычную способность кофе

Регулярное употребление кофе, но не более трех чашек в день, способно снизить риск инсульта у людей, не страдающих от заболеваний сердца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, сообщает телекомпания CNN.

Ученые обработали данные 468 тыс. жителей Великобритании. Специалисты проанализировали употребление ими кофе, а также информацию об их здоровье.

Отмечается, что размер кофейной чашки, которую учитывали при исследовании, составляет всего восемь унций (около 237 мл. — Ред.).

В то же время ученые Гарвардского университета предупреждают, что кофе увеличивает вероятность переломов костей у женщин. Однако на мужчин напиток такого эффекта не оказывает.

Накануне, 27 августа, диетолог Пуджа Махиджа рассказала о занятиях, которые не рекомендуется делать на голодный желудок. Прежде всего, эксперт советовала отказаться от употребления чая и кофе натощак.

13 июля стало известно, что регулярное потребление кофе способно снизить вероятность заболеть COVID-19. Ученые выяснили, что потребление кофе связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6), и их положительным влиянием на течение коронавируса.