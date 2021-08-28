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США уничтожили боевика в Афганистане в ходе спецоперации

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Министерство обороны Соединенных Штатов провело операцию по ликвидации боевика радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). По предварительной информации, он был уничтожен, о чем в субботу, 28 августа, сообщает агентство AP со ссылкой на сведения американского ведомства.

Сведения о жертвах или пострадавших среди гражданского населения по итогу проведения операции отсутствуют.

Как указали в Пентагоне, ликвидированный боевик был причастен к серии взрывов в окрестностях кабульского аэропорта, в результате которых погибли 13 военнослужащих США. Данное утверждение, как отметило агентство, уточняется.

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Удар по стороннику ИГ был нанесен с помощью беспилотника, пишет «Газета.ру».

Накануне, 27 августа, американский президент Джо Байден выступил с речью по случаю трагедии в Кабуле, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, хозяин Белого дома заявил о том, что возлагает ответственность за случившееся на себя.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремело два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается почти в 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

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