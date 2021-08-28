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Сетевик-16

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Porsche
Фото: Борис Ульзибат

Физические кнопки и ручки сохранились на руле и дверях

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Porsche
Фото: Борис Ульзибат

Водительское сиденье с динамической боковой поддержкой и вентиляцией

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Porsche
Фото: Борис Ульзибат

Ключ в цвет кузова и красный цифреблат хронометра — платные опции

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Porsche
Фото: Борис Ульзибат

Цифровая приборная панель необычной формы и лишена солцнезащитного козырька. По краям у нее сенсорные клавиши

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Фото: Борис Ульзибат

Центральная консоль почти полностью сенсорная, физическая клавиша только одна — «аварийка»

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Фото: Борис Ульзибат

Места для ног сзади достаточно, но дверной проем низкий и узкий

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Porsche
Фото: Борис Ульзибат

Воздуховоды сзади тоже с электроприводом, управление климатом сенсорное

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