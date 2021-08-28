Сетевик-16
Физические кнопки и ручки сохранились на руле и дверях
Водительское сиденье с динамической боковой поддержкой и вентиляцией
Ключ в цвет кузова и красный цифреблат хронометра — платные опции
Цифровая приборная панель необычной формы и лишена солцнезащитного козырька. По краям у нее сенсорные клавиши
Центральная консоль почти полностью сенсорная, физическая клавиша только одна — «аварийка»
Места для ног сзади достаточно, но дверной проем низкий и узкий
Воздуховоды сзади тоже с электроприводом, управление климатом сенсорное