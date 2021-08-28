В КНР назвали доклад разведки США о SARS-CoV-2 научно неубедительным

Посольство Китая в США посчитало новый доклад американских разведывательных ведомств о происхождении SARS-CoV-2 неубедительным с научной точки зрения и призвало к тому, чтобы исследованием этой проблемы занимались ученые, а не спецслужбы. Заявление дипмиссии КНР опубликовано в пятницу, 27 августа, на ее сайте.

«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения [коронавируса] является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Также китайские дипломаты отметили, американское разведсообщество так и не дало того ответа, который хотят видеть власти США и указали на то, что продолжение подобных усилий будет бесполезным, поскольку сам предмет исследования «не существует и противоречит науке».

Кроме того, в посольстве заявили, что Китай «выражает твердое несогласие и жесткое осуждение» заявлений Вашингтона о том, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе.

В дипмиссии подчеркнули, что КНР «всегда поддерживает и продолжит участвовать» в научных изысканиях, направленных на выяснение происхождения SARS-CoV-2, но выступает против «политической манипуляции, презумпции вины и сваливания вины на других».

Накануне доклад разведсообщества США, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса, была опубликован на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов. В нем подчеркивается, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия. Спецслужбы также обратили внимание на «закрытость» Китая, что, по их мнению, препятствует расследованию происхождения COVID-19.

Однако, 26 августа, Пекин обратился к Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой проверить американские лаборатории на предмет истоков COVID-19. Китайское правительство продолжает указывать на маловероятность утверждения об утечке вируса из уханьской лаборатории.

24 августа органы разведки США представили американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствуют четкие заключения по поставленной проблеме. Изначальной задачей исследования было решение вопроса, передался ли коронавирус от животного к человеку или же его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.