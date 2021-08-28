Байден обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об уверенности, что Китай скрывает «критически важную» информацию о происхождении коронавируса, и пообещал добиться ответов от китайских властей. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в The Guardian.

«Критическая информация о происхождении этой пандемии наличествует в КНР, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества», — сказал Байден.

Президент также сообщил, что Китай до сих пор отвергает все призыва США, и что он «не успокоится, пока не получит ответы на вопросы».

Ранее в пятницу на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов опубликовали доклад, из которого следует, что коронавирус не разрабатывался в качестве биологического оружия.

26 августа, Пекин обратился к Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой проверить американские лаборатории на предмет истоков COVID-19. Китайское правительство продолжает указывать на маловероятность утверждения об утечке вируса из уханьской лаборатории.

24 августа органы разведки США представили американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствуют четкие заключения по поставленной проблеме. Изначальной задачей исследования было решение вопроса, передался ли коронавирус от животного к человеку или же его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.