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На Украине рассказали об ультиматуме Меркель Зеленскому

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Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, который ранее был согласован германским лидером с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Требование Меркель определит визит Зеленского в Вашингтон, о чем в субботу, 28 августа, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — поделился политик в эфире телеканала «Наш».

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Мураев уверен: существует «консолидированное решение по Украине», созданное на почве отказа Киева от выполнения обязательств по стабилизации ситуации на юго-востоке страны. Кроме того, украинская сторона не выполнила соглашения, принятые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Ранее, 26 августа, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время визита Ангелы Меркель в Киев страна надеялась на защиту украинской позиции по вопросу российского трубопровода «Северный поток – 2», однако германский лидер отказалась политизировать проект. Всё, о чем говорила Меркель, как отметил политик, — это деньги и экономика, а следовательно, — то, «чем не подкупишь украинцев».

Меркель встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа. Встреча состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате. В частности, стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и будущее газопровода «Северный поток – 2».

Канцлер ФРГ заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода. Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

При этом 26 августа генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон подчеркнул, что Украине нужен транзит российского газа еще хотя бы в течение 10 лет после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году. Вместе с тем генеральный директор указал, что Украина будет использовать ГТС для «зеленого перехода». Он посчитал, что по меньшей мере объем транзита газа через страну должен составлять 45–50 млрд куб. м ежегодно.

24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Он также подчеркнул, что Россия всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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