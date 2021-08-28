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Пентагон запретил базам США в Европе приобретать российские энергоресурсы

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Военные базы Соединенных Штатов, расположенные на территории Европы, не могут приобретать энергетические ресурсы у России. С таким постановлением в пятницу, 27 августа, выступило американское министерство обороны.

Как отмечается в документе Пентагона, соответствующие ограничения были приняты в рамках соблюдения положений оборонного бюджета Соединенных Штатов за 2020 финансовый год (начинается с 1 октября). Изменения вносятся в приложение к Федеральному положению о военных закупках.

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«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте Федерального реестра официальных документов американского правительства.

Ожидается, что окончательная публикация документа планируется 30 августа.

Тем не менее в Пентагоне допустили возможность исключений из правил. Кроме того, указанное постановление распространяется только на территорию Европы, но не затрагивает Турцию, пишет «Газета.ру».

20 августа президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении энергетических проектов России, включая трубопровод «Северный поток – 2», и проинформировал об этом конгресс.

При этом в Белом доме в этот же день заявили, что решение о дальнейших санкциях в отношении трубопровода «Северный поток – 2» будет принимать госсекретарь США совместно с главой минфина страны.

Тогда же госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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