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США сообщили об уничтожении боевика ИГ в Афганистане

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Соединенные Штаты провели спецоперацию против боевика радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом в субботу, 28 августа, сообщает AP со ссылкой на сведения Пентагона.

По предварительной информации, боевик был уничтожен ударом с беспилотника. Как указали в американском военном министерстве, он был причастен к атаке на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 военнослужащих США.

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Сведения о жертвах среди гражданского населения, как сообщил официальный представитель военно-морских сил США Уильям Урбан, отсутствуют.

Информация о причастности боевика, указало агентство, уточняется.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремело два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается почти в 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

В заявлении Белого дома 27 августа отмечалось, что администрация США считает возможным совершение нового теракта в Кабуле в ближайшие дни. В связи с этим приняты максимальные меры защиты аэропорта столицы Афганистана.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. С того момента ситуация в аэропорту города осложнилась.

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