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«Спасская башня»

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Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На весь экран
Спасская башня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В пятницу на Красной площади состоялся первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия проходило в формате COVID-free. Специальным гостем стал фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, который исполнил на русском языке песню "Любимый город".

В этом году на брусчатку в первый раз вышли команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Специальными гостями также стали певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого". Как отмечают организаторы, темой в этом году была "Время, Музыка и Мир".

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