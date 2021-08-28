В пятницу на Красной площади состоялся первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия проходило в формате COVID-free. Специальным гостем стал фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, который исполнил на русском языке песню "Любимый город".

В этом году на брусчатку в первый раз вышли команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Специальными гостями также стали певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого". Как отмечают организаторы, темой в этом году была "Время, Музыка и Мир".