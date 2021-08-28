В результате падения автобуса со скалы в Перу погибли 15 человек

Жертвами ДТП с участием автобуса в Перу стали по меньшей мере 15 человек. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Al Jazeera.

Как уточняется в сообщении, транспортное средство перевозило рабочих с медного рудника в Лас-Бамбас. В ходе движения автобус упал со скалы, что по итогу привело к жертвам. Три человека в результате происшествия пострадали.

Отмечается, что авария произошла в провинции Котабамбас, расположенной в регионе Перу Апуримак.

Ранее, 25 августа, в Москве столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. ДТП произошло на улице Юных Ленинцев у дома 34 в районе Кузьминки. Столкнулись два автомобиля, один из которых в результате опрокинулся на крышу. Второе транспортное средство также получило повреждения.