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Первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл на Гаити

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Первый самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших от землетрясения прибыл на Гаити. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

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«Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС», — приводит слова дипломата ТАСС.

Мелик-Багдасаров также добавил, что в Порт-о-Пренсе груз встречал почетный консул РФ в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

15 августа заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.

По данным гражданской обороны страны, жертвами землетрясения на Гаити стали 2189 человек, число пострадавших превысило 12 тыс., полностью разрушено более 7 тыс. домов, повреждено более 12 тыс. построек. Около 30 тыс. семей остались без крова.

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