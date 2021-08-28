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Пожар в жилом доме в Ялте локализован

В результате пожара в Санкт-Петербурге пострадали двое детей

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В Невском районе Санкт-Петербурга в субботу, 28 августа, произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, по адресу Дальневосточный проезд, 34 в одной из квартир загорелись постельные принадлежности. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Возгорание было ликвидировано спустя 37 минут после поступления вызова. К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Как стало известно РЕН ТВ, в результате пожара двое находившихся в квартире детей пострадали и были госпитализированы. Выбраться из квартиры им и их отцу удалось через балкон, откуда они перелезли к соседям.

Накануне в жилом пятиэтажном доме в Ялте на крыше загорелась техническая надстройка. Пожарные эвакуировали из здания 17 человек.

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