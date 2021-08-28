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Врач назвала сроки восстановления обоняния у переболевших COVID-19

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Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в субботу, 28 августа, в интервью ТАСС рассказала, что обычно дольше всего восстановление обоняния после COVID-19 происходит у молодых женщин.

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«Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин», — отметила специалист.

По словам эксперта, с возрастом у многих людей снижается чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов и поэтому пожилые реже жалуются на подобные последствия коронавирусной инфекции. Кроме того, Пшеничная пояснила, что если вкусовые ощущения искажены, то порой приходится менять свои пристрастия к тем или иным продуктам.

Ранее, 14 августа, врач, кандидат медицинских наук Ксения Карташова объяснила механизм потери обоняния при COVID-19. По ее словам, такая реакция обусловлена поражением нейронов. Помимо этого, SARS-COV-2 провоцирует изменения в гиппокампе, участвующем в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти.

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