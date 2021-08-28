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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 августа

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Переменная облачности, отсутствие осадков и до +25 градусов ожидает жителей и гостей столичного региона в субботу, 25 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве в дневное время от 23 до 25 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до 13-15 градусов выше нуля. В Подмосковье днем от 21 до 26 градусов, в ночное время местами может похолодать до +10 градусов.

Осадков в этот день не ожидается. Ветер прогнозируется восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст.

27 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последние выходные лета природа преподнесет москвичам солнце и комфортную теплую погоду. Синоптик отметил, что о бабьем лете судить пока рано, но «осень начнется с лета».

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