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Арзамасова поздравила поклонников с Днем российского кино

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Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова поздравила в пятницу, 27 августа, своих подписчиков в Instagram с Днем российского кино. На изображении она позирует в домашней обстановке с коляской с новорожденным сыном.

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«Сегодня День российского кино. А у меня свое «кино» — самое увлекательное. Первая серия», — гласит текст поста.

Как пишет «Пятый канал», три дня назад звезда «Папиных дочек» сообщила, что они с мужем назвали родившегося 14 августа сына Лев. Еще актриса заявила, что не собирается долго сидеть в декрете и в конце сентября уже приступит к репетициям на сцене МХТ имени Горького.

30 апреля серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух рассказал, что он и его жена, актриса Елизавета Арзамасова, станут родителями.

Авербух и Арзамасова официально стала мужем и женой 20 декабря 2020 года. О бракосочетании актриса сообщила в своем Instagram-аккаунте, выложив видео с подписью «Маршрут построен».

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