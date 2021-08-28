Стало известно о выявленных при проверке нарушениях в больнице Ярославля

Больница Ярославля, в которой произошло возгорание и погиб один пациент, располагала многочисленными нарушениями, установленными в ходе проверки здания. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на систему «Спарк».

Как уточняется в публикации, внеплановая проверка ярославской больницы № 3 была проведена сотрудниками МЧС в марте прошлого года. В ходе мероприятия было выявлено множество нарушений, которые не были устранены на момент инцидента.

Внутри здания не обеспечивается защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: так, пути эвакуации не располагают доводчиками на дверях.

На втором этаже больницы и вовсе отсутствовала автоматическая установка пожарной сигнализации. Кабинет отдела кадров, коридор бухгалтерии, архив отдела кадров, служебная кладовая, кабинет выдачи больничных листов, кладовая уборочного инвентаря в неврологическом отделении, пост охраны в стационаре и кухня и кабинете ФИЗО — все эти помещения также не были оборудованы в соответствиями с требованиями безопасности.

Кроме того, расстановка и мощность речевых оповещателей не обеспечивала необходимого уровня звука в здании медицинского учреждения. Нет и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Также двери, расположенные на путях эвакуации, открываются в обратном направлении выходу из здания.

О пожаре в больнице Ярославля стало известно в пятницу, 27 августа. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек.

Как сообщила региональная администрация Ярославской области, жертвой пожара в больнице стал один пациент, отмечается, что он погиб не от задымления. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса, после чего врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб. Однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, однако в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.

Росздравнадзор намерен провести проверку, направленную на установление причин и обстоятельств пожара в ярославской больнице. Также на месте происшествия работает Следственный комитет РФ.