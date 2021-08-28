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Франция объявила о завершении эвакуации людей из Афганистана

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Министр обороны Франции Флоранс Парли в ночь на субботу, 28 августа, сообщила на своей странице в Twitter, что эвакуация из Афганистана завершилась.

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«Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. афганцев, которых приняла Франция», — написала она.

Глава оборонного ведомства также поблагодарила всех, кто участвовал в организации этой операции и добавила, что Франция остается мобилизованной, чтобы «помочь уехать всем тем, кто нуждается в защите».

Минобороны РФ, в свою очередь, по поручению президента страны Владимира Путина 25 августа организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных США — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенными Штатами было вывезено 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа Вашингтон отдаст приоритет вывозу американских военнослужащих и военного оборудования.

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