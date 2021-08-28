После возгорания больница в Ярославле работает в штатном режиме

Ярославская больница, в которой вечером в пятницу произошло задымление, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в правительстве области.

«Подача электроэнергии и кислорода в больнице не нарушена», — прокомментировали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Отмечается, что в настоящее время рассматриваются различные версии случившегося. По поручению губернатора региона, на место происшествия оперативно выехали представители правительства области, МЧС и правоохранительных органов.

Также сообщается, что восемь пациентов из реанимации КБ3 переведены в больницу имени Семашко. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что проверит причины инцидента в больнице в Ярославле.

О пожаре в больнице Ярославля стало известно в пятницу, 27 августа. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек. Жертвой возгорания стал один пациент.

По данным телеканала РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса, после чего врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб. Однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, однако в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.