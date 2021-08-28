Трех граждан Египта ранили ножом на востоке Москвы

Мужчина напал с ножом на трех граждан Египта на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Конфликт на бытовой почве произошел на улице около хостела. В результате трое египтян получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Пострадавшие не говорят свободно по-русски. На месте работают правоохранители и медики.

МВД разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, нападавший также является гражданином Египта.

В пятницу, 27 августа, начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин сообщил, что в Ивановской области прихожанка напала с ножом на священника во время службы в Свято-Никольском соборе города Тейково.