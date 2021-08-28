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Пожар в кафе на набережной в Сочи ликвидировали

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Пожарные полностью ликвидировали пожар в кафе на набережной в Сочи. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на сайте МЧС России по Краснодарскому краю.

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В тушении участвовали девять единиц техники и 29 человек.

Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, речь идет об упавших углях из кальяна или о непотушенной сигарете. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, возгорание в кафе могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, но также не исключаются другие версии», — сказал собеседник агентства.

Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Пожар произошел в пятницу в районе центральной набережной «Маяк» в Сочи, загорелось кафе. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

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