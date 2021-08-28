Пожар в жилом доме в Ялте локализован

Пожар в жилом пятиэтажном доме в Ялте локализован. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По информации ведомства, в 23:41 удалось локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. м. Данных о пострадавших нет.

Пожар на улице Кривошты, 10 начался в 20:44. Загорелась техническая надстройка на крыше пятиэтажного жилого здания. Пожарные эвакуировали из здания 17 человек.

Всего к тушению было привлечено 52 человека и 16 единиц техники.