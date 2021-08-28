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Кусачего пса президента США отправили на перевоспитание

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Покусавшую охрану овчарку президента Соединенных Штатов Джо Байдена отправили на дрессировку в штат Делавэр. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки на брифинге, транслировавшемся в Twitter Белого дома.

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По ее словам, пес так и не привык к жизни в Белом доме.

«Как мы говорили раньше, у Мейджора были некоторые проблемы с привыканием к жизни в Белом доме. Он проходит курс дрессуры, а также проводит время в Делавэре в атмосфере, которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее», — пояснила Псаки.

Пресс-секретарь отказалась приводить подробности и не стала отвечать на вопросы журналистов касательно нападения овчарки на охрану Байдена.

9 марта сообщалось, что Мейджор напал на одного из сотрудников Белого дома. Покусанному помогли сотрудники медчасти, госпитализация не потребовалась.

У Джо Байдена и его супруги две овчарки — Чемп и Мейджор. Обе собаки въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января.

30 марта Мейджор вновь укусил человека. Пострадавшим оказался сотрудник Службы национальных парков.

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