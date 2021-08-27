Новые власти Кабула взяли под контроль большую часть аэропорта

Часть военного сектора аэропорта в Кабуле теперь под контролем новой власти Афганистана. Об в пятницу, 27 августа, сообщили в TOLOnews со ссылкой на «Агентство Франс Пресс» (AFP).

«Сегодня три важных места в военной части аэропорта Кабула были освобождены американцами и находятся под контролем Исламского Эмирата», — приводит AFP слова представителя властей Кабула Билала Карими.

Под управлением американцев осталась лишь небольшая часть аэропорта.

26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Также сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается в почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

В пятницу, 27 августа, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.сообщил, что власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения «Талибан» в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе.