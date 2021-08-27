США после своего ухода передадут аэропорт Кабула «афганскому народу»

Контроль над аэропортом Кабула после ухода американского военного контингента из Афганистана перейдет к «афганскому народу». Об этом заявил в пятницу, 27 августа, на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция выступления опубликована в Twitter-аккаунте ведомства.

«После ухода мы передадим аэропорт афганскому народу», — сказал он, не пояснив при этом, кого в США подразумевают под его представителями.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что к концу дня 31 августа «американских военных там не будет».

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен отказываться от планов по завершению своего дипломатического присутствия в Афганистане к 31 августа.

В пятницу газета The Washington Post сообщила о том, что представители движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) просят США сохранить свое дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода оттуда американских военных. По словам Псаки, США рассматривают пути взаимодействия с новыми властями Афганистана.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается в почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.