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«Рубин» уступил «Краснодару» в матче чемпионата РФ по футболу

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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в шестом туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу, 27 августа, в Краснодаре.

Как пишет «Спорт-Экспресс», голы забили Алексей Ионов (на 12-й минуте) и Джон Кордоба (35-ая).

Кордоба забил пятый гол в чемпионате и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров РПЛ, он перешел в команду в июле из берлинской «Герты».

«Рубин» продолжил неудачную серию гостевых игр (десять поражений и одна ничья) и проиграл подряд три матча. До этого были ничьи с подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советов» (счет 1:1 в оба матча). «Краснодар» с 9 очками занимает в турнирной таблице седьмое место. «Рубин» — на пятом месте с 11 очками в активе.

В понедельник, 23 августа, стало известно, четыре клуба чемпионата России из 16 в ходе голосования поддержали отмену лимита на легионеров.

Ранее в этот день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о планах организации отказаться от лимита на легионеров. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил российский футбол с болотом и поддержал планы РФС. По его мнению, замена россиян в футболе легионерами не принесет вреда.

Со своей стороны бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что если из российского чемпионата убрать легионеров, то нужен отбор иностранцев по качеству подготовки. Как он полагает, отмена лимита грозит нехваткой футболистов в составе сборной.

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