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Одиннадцать человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Ялте

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Возгорание в технической надстройке на крыше многоквартирного дома произошло в Ялте, с верхних этажей эвакуировали 11 человек. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

Сообщение о пожаре в доме по улице Кривошты поступило в 20:44. К месту ЧП направили пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым.

«В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находится на крыше в технической надстройке. Площадь возгорания более 50 кв.м. С верхних этажей эвакуировано 11 человек», — уточнили в ведомстве.

Данных о пострадавших нет.

Ранее в этот день два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Якутии. Огнем была охвачена площадь около 30 кв. м. Специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб.

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