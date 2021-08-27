Украинский водочный магнат получил 9 лет строго режима в России

Пресненский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима украинского бизнесмена, владельца водочного холдинга «Олимп» Павла Климца за покушение на дачу особо крупной взятки. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет «Страна.ua».

Как уточняется, приговор бывшему депутату Верховной рады огласили еще 23 августа. Двое других фигурантов этого дела — Юлия Самойлова и Андрей Грохольский — получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

По информации следствия, в 2017 году Климец, будучи бенефициаром одного из коньячных заводов в Крыму, столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией — в рамках следствия был арестован его завод.

Для решения ситуации он привлек свою подчиненную, вместе с которой они решили дать взятку для устранения проблем. Грохольский в свою очередь ввел в заблуждение бывшего адвоката Гора Чудопалова, сообщив, что сможет решить вопрос.

Они оба имели общий круг знакомых с Климцом и договорились с ним о встрече, на которой предложили бизнесмену услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов Следственного комитета Крыма. За 20 млн рублей они обещали снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело. На самом деле такой возможности у них не было и они планировали распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Бизнесмен был задержан в России весной 2019 года. Уголовное дело возбудили после заявления Чудопалова, которое он написал осенью 2018-го в СИЗО, пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на адвокатов Климца.

При этом в отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.

Климец себя виновным не признал, его адвокаты готовят апелляцию.

Ранее бизнесмен входил в топ-100 самых богатых людей Украины. По итогам 2018 года, его состояние оценивалось в $99 млн.

2 августа сообщалось, что инспектора Росрыболовства на Камчатке заподозрили в требовании взятки красной икрой. Уточнялось, что от родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе через посредника он получил взятку в виде икры общим весом 100 кг и стоимостью 450 тыс. рублей.