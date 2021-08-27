Прямой эфир
Мир
Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине
Происшествия
Пожар произошел в кафе на центральной набережной в Сочи
Наука
В США заявили о возможности «интернет-апокалипсиса» из-за солнечной вспышки
Общество
Родителей убитой в Тюмени девочки призвали лишить прав на других детей
Мир
Военным базам США в Европе запретили приобретать у РФ энергоресурсы
Мир
Власти Великобритании одобрили эвакуацию 200 собак и кошек из Кабула
Спорт
«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках шестого тура РПЛ
Культура
Скульптуру «Большая глина № 4» увезут из Москвы через девять месяцев
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек

Украинский водочный магнат получил 9 лет строго режима в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима украинского бизнесмена, владельца водочного холдинга «Олимп» Павла Климца за покушение на дачу особо крупной взятки. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет «Страна.ua».

Как уточняется, приговор бывшему депутату Верховной рады огласили еще 23 августа. Двое других фигурантов этого дела — Юлия Самойлова и Андрей Грохольский — получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

Темные воды: директора Приморского океанариума поймали на взятке
По версии следствия, сумма полученных откатов составила 4 млн рублей

По информации следствия, в 2017 году Климец, будучи бенефициаром одного из коньячных заводов в Крыму, столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией — в рамках следствия был арестован его завод.

Для решения ситуации он привлек свою подчиненную, вместе с которой они решили дать взятку для устранения проблем. Грохольский в свою очередь ввел в заблуждение бывшего адвоката Гора Чудопалова, сообщив, что сможет решить вопрос.

Они оба имели общий круг знакомых с Климцом и договорились с ним о встрече, на которой предложили бизнесмену услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов Следственного комитета Крыма. За 20 млн рублей они обещали снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело. На самом деле такой возможности у них не было и они планировали распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Бизнесмен был задержан в России весной 2019 года. Уголовное дело возбудили после заявления Чудопалова, которое он написал осенью 2018-го в СИЗО, пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на адвокатов Климца.

При этом в отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.

Климец себя виновным не признал, его адвокаты готовят апелляцию.

Ранее бизнесмен входил в топ-100 самых богатых людей Украины. По итогам 2018 года, его состояние оценивалось в $99 млн.

2 августа сообщалось, что инспектора Росрыболовства на Камчатке заподозрили в требовании взятки красной икрой. Уточнялось, что от родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе через посредника он получил взятку в виде икры общим весом 100 кг и стоимостью 450 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021