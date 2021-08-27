Жириновский назвал преимущества электронного голосования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал процедуру электронного голосования будущим человечества. Об этом он в пятницу, 27 августа, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политик рассказал о своем опыте московского избирателя, зарегистрированного в системе электронного голосования, и описал меры безопасности.

«Мэрия Москвы сообщила, что я зарегистрирован в качестве электронного избирателя, это я впервые сделал, вся процедура проводилась на сайте mos.ru. Но надо было дополнительную проверку, видимо, им провести, это стандартная такая процедура, она никак не связана с конкретным человеком, она призвана обеспечить безопасность процесса регистрации, чтобы сотрудник убедился, что тот, кто подал заявление, в данном случае я, не выдает себя за другого человека», — объяснил Жириновский.

По его словам, накануне голосования он получил электронное приглашение, которое дает ему возможность участвовать в выборах из любой точки планеты. Политик отметил, что цифровизация процесса голосования исключает возможность фальсификаций на выборах.

«Это будущее человечества, потому что всякую фальсификацию совершает человек, карусели, вбросы, подделка протоколов, а по интернету это невозможно, поскольку он просматривается всем человечеством и обмануть все технические службы всего мира невозможно», — отметил он.

Также Жириновский высказал уверенность в том, что в будущем все демократические процессы перейдут в электронный вид.

«Да и вообще, мы в будущем перейдем к референдуму, к такой цифровой демократии, чтобы граждане по любому вопросу, где бы они ни находились, могли проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Уже что-то подобное в Швейцарии существует, постепенно придет к нам и ко всем гражданам, это будет удобно», — добавил лидер ЛДПР.

Накануне Жириновский потребовал незамедлительно предоставить ему и его соратникам право проголосовать дистанционно в связи с проводимой проверкой.

Ранее, 20 августа, в Общественной палате представили обновленный «золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах. В соответствии с ним будут учтены последние требования, связанные с видеконтролем и проведением дистанционного электронного голосования.

В электронном голосовании в российских регионах, по данным Минцифры, примут участие до 2 млн человек. В таком формате выборы пройдут в шести субъектах РФ. Отдать голос дистанционно можно в Курской, Ярославской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.