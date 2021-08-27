Ученые назвали снижающие умственные способности продукты

Специалисты из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле в США определили, что употребление продуктов с большим содержанием жиров провоцирует временное снижение когнитивных способностей. Результаты их исследования, проведенного на грызунах, приводит в пятницу, 27 августа, «Пятый канал».

Ученые отмечают, что к высокожирной еде относятся бургеры, пицца, картошка фри и чипсы. При этом, как указали эксперты, к этой группе относятся и более распространенные в России блюда. В частности, бутерброды, жареная картошка, плов, шашлык из свинины, котлеты, сосиски, салаты на майонезной основе, кремовые торты и пирожные.

В ходе эксперимента ученые разделили лабораторных крыс на две группы. На протяжении шести недель специалисты кормили одну из них пищей с высоким содержанием жиров. В итоге эти грызуны прибавили в весе и показали худшие результаты в тестах на умственные показатели.

Таким образом, согласно выводам экспертов, вышеуказанная пища мешает пища мешает мозгу получать основной элемента питания — глюкозу. Взамен такие продукты принуждают его питаться получаемыми из жиров кетоновыми телами. Это «тормозит» мозговую деятельность.

Ранее, 18 августа, было опубликовано исследование, согласно которому, чтобы улучшить общее состояние здоровья в рацион следует включить такие продукты, как чечевица, фасоль, черноглазый горох, яйца, брокколи, орехи, семена подсолнечника. Также полезно добавить помидоры, яблоки, вишню, красный болгарский перец и красную редьку.