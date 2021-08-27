Прямой эфир
Мир
Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине
Происшествия
Пожар произошел в кафе на центральной набережной в Сочи
Наука
В США заявили о возможности «интернет-апокалипсиса» из-за солнечной вспышки
Общество
Родителей убитой в Тюмени девочки призвали лишить прав на других детей
Мир
Военным базам США в Европе запретили приобретать у РФ энергоресурсы
Мир
Власти Великобритании одобрили эвакуацию 200 собак и кошек из Кабула
Спорт
«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках шестого тура РПЛ
Культура
Скульптуру «Большая глина № 4» увезут из Москвы через девять месяцев
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек

Ученые назвали снижающие умственные способности продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле в США определили, что употребление продуктов с большим содержанием жиров провоцирует временное снижение когнитивных способностей. Результаты их исследования, проведенного на грызунах, приводит в пятницу, 27 августа, «Пятый канал».

Ученые отмечают, что к высокожирной еде относятся бургеры, пицца, картошка фри и чипсы. При этом, как указали эксперты, к этой группе относятся и более распространенные в России блюда. В частности, бутерброды, жареная картошка, плов, шашлык из свинины, котлеты, сосиски, салаты на майонезной основе, кремовые торты и пирожные.

Ешь и стройней: диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты
Многие из них помогут не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровить рацион

В ходе эксперимента ученые разделили лабораторных крыс на две группы. На протяжении шести недель специалисты кормили одну из них пищей с высоким содержанием жиров. В итоге эти грызуны прибавили в весе и показали худшие результаты в тестах на умственные показатели.

Таким образом, согласно выводам экспертов, вышеуказанная пища мешает пища мешает мозгу получать основной элемента питания — глюкозу. Взамен такие продукты принуждают его питаться получаемыми из жиров кетоновыми телами. Это «тормозит» мозговую деятельность.

Ранее, 18 августа, было опубликовано исследование, согласно которому, чтобы улучшить общее состояние здоровья в рацион следует включить такие продукты, как чечевица, фасоль, черноглазый горох, яйца, брокколи, орехи, семена подсолнечника. Также полезно добавить помидоры, яблоки, вишню, красный болгарский перец и красную редьку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021