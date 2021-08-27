Псаки прокомментировала сообщения о возможности атак в США

Американская администрация не считает, что группировка «ИГ-Хорасан», являющаяся ответвлением ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), может совершить теракты на территории США. Об этом заявила в пятницу, 27 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не придерживаемся такой оценки [возможностей террористов] в данный момент», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга, который вел в прямом эфире телеканал Sky News.

Вместе с тем, по словам Псаки, президент США Джо Байден не намерен добиваться отставки членов военного командования страны после атак у аэропорта Кабула. Как указала пресс-секретарь Белого дома, гибель американских морпехов не стала следствием ошибок со стороны американского генералитета.

При этом Псаки заверила, что Соединенные Штаты и их союзники не собираются в ближайшее время признавать за радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) какой-либо законный статус.

«Думаю, должно быть предельно четкое понимание, что нет никакой спешки в признании [«Талибана»] в любом качестве Соединенными Штатами или любыми международными партнерами», — сказала она.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что атаки террористов-смертников возле аэропорта Кабула являются попыткой осложнить непростую обстановку в Афганистане. По словам дипломата, в МИД РФ решительно осуждают произошедшие теракты.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается почти в 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

В заявлении Белого дома 27 августа отмечалось, что администрация США считает возможным совершение нового теракта в Кабуле в ближайшие дни. В связи с этим приняты максимальные меры защиты аэропорта столицы Афганистана.

15 августа боевики радикального движения вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. С того момента ситуация в аэропорту города осложнилась.