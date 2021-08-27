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Пожар произошел в кафе на центральной набережной в Сочи

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На центральной набережной Сочи загорелось кафе, передает 27 августа телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях кадры с места события. На них можно увидеть, что пламя распространилось на несколько строений, расположенных на территории кафе. Люди стремятся как можно дальше отбежать от места пожара.

О пострадавших не сообщается. Причины происшествия неизвестны.

Ранее в этот же день произошел пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. По данным прокуратуры, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

В пожаре погибли два человека.

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