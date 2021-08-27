Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью

Под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24, оба пилота катапультировались. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Самолет осуществлял перелет на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта.Он рухнул в лесистой местности в районе города Верещагино, в результате произошедшего на земле нет разрушений.

По некоторым данным, потерпевший крушение бомбардировщик принадлежал 2-го гвардейскому бомбардировочному авиационному полку. Летчиков привлекали к учениям 21-й смешанной авиационной дивизии.

Катапультировавшихся пилотов вскоре отыскал поисково-спасательный отряд. Они самостоятельно добрались до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. Пилотов госпитализировали. По предварительным данным, врачи диагностировали у них переломы рук. Жизни летчиков ничего не угрожает.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.