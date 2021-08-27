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Родителей убитой в Тюмени девочки призвали лишить прав на других детей

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Родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки призвали лишить родительских прав на остальных детей. Об этом сообщает в пятницу, 27 августа, издание «72.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития.

У родителей убитой девочки есть еще двое детей. С июля они находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья», добавляет телеканал «360».

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«Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заключение будет подготовлено с учетом мнения детей. Заседание назначено на 14 сентября», — отметили в пресс-службе.

Соседка семьи Нурия Володина в интервью «Пятому каналу» рассказала, что погибшая школьница жила в ужасных условиях. По словам женщины, родители не занимались детьми. Их воспитывала бабушка, добавила Володина.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа был задержан Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

27 августа корреспондент «Известий» рассказал, что Бережного арестовали на два месяца, до 25 октября. Подозреваемый присутствовал на заседании в капюшоне и с закрытым лицом. Он не смотрел в камеры и не отвечал на вопросы журналистов.

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