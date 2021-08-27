Музей под открытым небом появится в Абдулино Оренбургской области

Проекты по благоустройству общественных пространств в городах Абдулино, Медногорск, Орск и Ясный (Оренбургская область) вошли в число лучших на всероссийском конкурсе федеральных грантов. На реализацию проектов регион получит 220 млн рублей из федерального бюджета.

Как пишет 56orb.ru, в Абдулино на обновление центральной городской площади будет направлено 50 млн рублей. Здесь будет создан музей под открытым небом, поставят памятник Александру Невскому, появится литературный сквер и летний мобильный кинотеатр. В Медногорске грант в 70 млн рублей поможет преобразить привокзальную площадь и соседние с ней улицы. В городе установят новые игровые площадки и проложат аллею для семейных прогулок.

В Орске грант направят на обновление сада Шевченко. На создание современного пространства для семейного отдыха будет выделено 50 млн рублей, отмечает Урал56.Ру.

Ранее в августе губернатор Оренбургской области Денис Паслер проверил, как продолжается благоустройство аллеи «Дружба» в Бузулуке. Работы на участке от улицы Дорожной до памятника воинам-интернационалистам организованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Во время прошлого объезда дал поручение вывести дополнительные бригады и ускорить темп работ. Вижу, что замечания подрядчики и администрация учли», — отметил Денис Паслер. На следующий год работы запланированы на участке от памятника до улицы Морозова.