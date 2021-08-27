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Власти Великобритании одобрили эвакуацию 200 собак и кошек из Кабула

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Правительство Великобритании разрешило организовать чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации, экс-служащий британских ВМС Пен Фартинг.

«По указанию министра обороны [Объединенного Королевства Бена Уоллеса] разрешение на их чартерный рейс было предоставлено правительством Великобритании», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 27 августа, в Twitter.

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О том, что Фартинг собирается вывезти из Кабула 140 собак и 60 кошек, которые содержатся в открытом им афганском приюте, 25 августа сообщило издание Independent. Данную операцию он назвал «Операцией Ковчег». Для эвакуации приюта Фартинг зафрахтовал самолет Airbus A330, который готов вылететь в Кабул, добавляет «Газета.ру».

По словам экс-служащего британских ВМС, в его планах разместить животных в грузовом отсеке, тогда как в пассажирском салоне смогут улететь еще 181 человек. При этом Уоллес отказался эвакуировать животных, поскольку не мог разместить питомцев в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Однако в настоящий момент решение изменено.

Минобороны РФ, в свою очередь, по поручению президента страны Владимира Путина 25 августа организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных США — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенными Штатами было вывезено 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа Вашингтон отдаст приоритет вывозу американских военнослужащих и военного оборудования.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. С того момента ситуация в аэропорту города осложнилась.

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