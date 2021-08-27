Актриса Марина Федункив вышла замуж за молодого бизнесмена из Италии

Звезда Comedy Woman и комедийного сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. По данным СМИ, тайная роспись молодоженов состоялась еще в июне.

Празднование было решено организовать 27 августа — в день 50-летия Федункив. На торжество пригласили других звезд и телевидение.

«Эта свадьба грандиозное событие не только для них, но и для всей страны. В качестве подарка вручу молодоженам произведение искусства — картину», — рассказала одна из гостей, актриса Татьяна Морозова в беседе с РЕН ТВ.

Она отметила, что не знает о планах Федункив переехать в Италию.

Двойной праздник актриса отмечает в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы, сообщает StarHit. В числе приглашенных также Николай Басков, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и другие.

Марина Федункив — российская комедийная актриса кино и телевидения, певица. Известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. Актриса уже состояла в браке два раза.

Ранее в этот день стало известно, что певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше из Канады Татьяне Клаудии Девис. Свадьба прошла в Лас-Вегасе в фешенебельном отеле Wynn. Торжество обошлось паре в около 15 млн рублей.