Прямой эфир
Спорт
«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках шестого тура РПЛ
Культура
Скульптуру «Большая глина № 4» увезут из Москвы через девять месяцев
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек
Общество
Напавший на женщину с баллончиком треш-стример перенес 17 операций
Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
Общество
Источник рассказал о травмах пилотов разбившегося Су-24 под Пермью
Мир
В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни
Общество
Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте
Общество
Кузнецова призвала сделать благополучную семью национальной идеей
Сюжет:

Мусоросортировочную станцию построили в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытие мусоросортировочной станции с площадкой для компостирования состоялось в Суражском районе (Брянская область) в пятницу, 27 августа. Ее за счет собственных средств построил региональный оператор по обращению с ТКО «Чистая планета» (в рамках нацпроекта «Экология»).

Станция сможет обрабатывать 15 тыс. коммунальных отходов в год. Везти на нее мусор будут из Суражского, Унечского и Гордеевского районов, а также из Глинновского и Рудневоробьевского сельских поселений, информирует NASHBRYANSK.RU. Благодаря новому объекту объемы мусора на полигоне ТБО будут значительно уменьшены.

Мусорная реформа является большой работой по всей России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии. По его словам, мусорной реформой со времен СССР фактически не занимались, но отходов тогда было меньше. «Сейчас 60 млн [тонн] у нас отходов накапливается ежегодно, и первые шаги мы в этом направлении только делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор. Это в объеме 10 млн и на переработку 3 млн т», — заявил президент.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021