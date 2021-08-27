Мусоросортировочную станцию построили в Брянской области

Открытие мусоросортировочной станции с площадкой для компостирования состоялось в Суражском районе (Брянская область) в пятницу, 27 августа. Ее за счет собственных средств построил региональный оператор по обращению с ТКО «Чистая планета» (в рамках нацпроекта «Экология»).

Станция сможет обрабатывать 15 тыс. коммунальных отходов в год. Везти на нее мусор будут из Суражского, Унечского и Гордеевского районов, а также из Глинновского и Рудневоробьевского сельских поселений, информирует NASHBRYANSK.RU. Благодаря новому объекту объемы мусора на полигоне ТБО будут значительно уменьшены.

Мусорная реформа является большой работой по всей России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии. По его словам, мусорной реформой со времен СССР фактически не занимались, но отходов тогда было меньше. «Сейчас 60 млн [тонн] у нас отходов накапливается ежегодно, и первые шаги мы в этом направлении только делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор. Это в объеме 10 млн и на переработку 3 млн т», — заявил президент.