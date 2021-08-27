Памятник паровозу отреставрируют в поселке Лев Толстой

В поселке Лев Толстой Липецкой области 29 августа проведут демонтаж одного из главных символов райцентра — знаменитого паровоза. Об этом сообщил глава администрации Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.

«Паровоз мы отреставрируем. Аукцион на контракт по его обновлению выиграл местный предприниматель. А вот постамент полностью демонтируем, так как он находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Будет сделан новый аналогичный постамент. Мы постараемся полностью воспроизвести исторический вид одного из символов поселка», - цитирует Брагина GOROD48.

Планируется, что реставрация памятника продлится полтора месяца. В середине сентября через поселок Лев Толстой пройдет железнодорожный событийный маршрут «Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва», посвященный дню рождения Льва Толстого.