Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о пережитом выкидыше

Бывшая звезда Comedy Woman актриса Екатерина Варнава сообщила, что ждала ребенка, однако на третьем месяце беременности у нее случился выкидыш. Интервью с ней было опубликовано 26 августа на YouTube-канале шоу телеведущей и блогера Иды Галич.

Признание Варнава сделала после того, как ей задали вопрос о материнстве. Она также рассказала, что любит детей и всегда хотела стать матерью.

«У меня произошел выкидыш… Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. Произошло всё очень сумбурно и быстро», — рассказала она.

Варнава отметила, что уже успела представить себя в роли матери. После этого случая ее возмущает, когда говорят, что пришло время рожать. Варнава убеждена, что если девушка не родила до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были причины.

В настоящее время 36-летняя Варнава находится в отношениях с режиссером Александром Молочниковым.

В сентябре 2019 года певица Валерия рассказала, что могла стать матерью в четвертый раз, однако у нее случился выкидыш. По словам Валерии, она очень обрадовалась беременности и даже придумала имя для будущего сына — Егор, но произошел выкидыш. Потерю певице пришлось оплакивать на работе.