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Вепсы выступили против строительства дома отдыха в Карелии

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В Карелии зреет скандал, связанный со строительством в водоохранной зоне Онежского озера. Местные жители (вепсы) сообщили в надзорные органы и главе республики Артуру Парфенчикову о том, что неподалеку от берега началась стройка дома отдыха, что нарушает право доступа на общественную территорию.

В Росприроднадзоре заявителям уже сообщили о том, что сама по себе стройка не запрещена, однако в Росрыболовстве отметили, что по данному факту возбуждено административное дело, передает ИА «Карелinform». Между тем жители ждут реакции от Международной организации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, куда также было отправлено обращение, в котором автор просит вернуть землю местным жителям.

Вепсы (официально до 1917-го — чудь) — малочисленный народ финно-угорской языковой группы, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. В настоящее время ученые не могут окончательно решить вопрос о генезисе вепсского этноса. Полагают, что по происхождению вепсы связаны с формированием других прибалтийско-финских народов и что они обособились от них, вероятно, во второй половине первого тысячелетия н.э., а к концу этого тысячелетия расселились в юго-восточном Приладожье.

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