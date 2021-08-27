В Москве обсудили достижения России в год креативной экономики

В Москве 27 августа прошло обсуждение итогов прошедшего в России года креативной экономики.

Дискуссия состоялась на полях форума «Российская креативная неделя». Как отметил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, за этот год специалистам удалось конкретизировать понятие креативных профессий и установить перечень специальностей, представители которых могут рассчитывать на президентский грант. Он также указал на необходимость разработки понятной системы государственной поддержки креативных индустрий.

«Важнейшая вещь, об этом говорили представители креативных индустрий в прошлом году, что нужна понятная господдержка. Нет системы грантовой поддержки за пределами некоммерческих организаций, фундаментальное решение этого года — президент этот запрос услышал, и уже в марте было принято решение о создании Фонда культурных инициатив, куда, собственно, все креативные индустрии и попадают», — отметил Кириенко.

Кроме того, в ходе дискуссий была подчеркнута важность создания такого контента, который бы мог культурно влиять на общество. В рамках решения этой проблемы создатель и крупнейший в России дистрибьютор контента Национальная Медиа Группа опубликовала манифест корпоративной социальной ответственности. Одна из заявленных целей документа заключается в оказании помощи и поддержки людям творческих профессий

«Мы планируем в рамках своей школы «Индустрия» провести как минимум три образовательных мероприятия. Для того чтобы социально значимый контент действительно оказывал влияние, он должен быть профессионально сделан и профессионально снят. Нам хочется помочь тем людям, которые горят какими-то идеями важными социальными, стать более профессиональными», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Также Кириенко сообщил, что ежегодная грантовая поддержка креативных индустрий в России от государства составляет 35–40 млрд рублей. Он подчеркнул, что государственную поддержку оказывают на конкурсной основе, а не по решению государственных чиновников.

Кроме этого, Институт развития интернета получил на поддержку производства контента в интернете 3 млрд рублей в 2020 году и 10 млрд рублей в этом году. Кириенко добавил, что по поручению президента России Владимира Путина планируют увеличить финансирование Фонда кино.

Фест-форум «Российская креативная неделя» стартовал в Москве накануне. Мероприятие, которое включает в себя 350 лекций и выступления 700 спикеров, продлится до 29 августа.

В частности, 28 августа на форуме Роскультцентр проведет паблик-ток «Меры поддержки креативной молодежи со стороны бизнеса и государства». Мероприятие пройдет в павильоне «Издательское дело и журналистика» в парке Горького. Планируется обсудить, как государство и бизнес-сообщество помогают молодым специалистам в сфере креативных индустрий.