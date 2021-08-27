«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках шестого тура РПЛ

«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче шестого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Игра проходила в пятницу, 27 августа, в Москве на стадионе «Динамо» и закончилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий «железнодорожников» Федор Смолов. В конце первого тайма счет сравнял полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом «Динамо» набрало 13 очков и оказалось на второй строчке в турнирной таблице после «Зенита». На счету «Локомотива» 12 баллов, и команда занимает четвертую строчку.

Накануне игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» одержали победу над московским ЦСКА в матче шестого тура РПЛ и вывели клуб на первое место турнира.