Врачи рассказали о состоянии перенесшего инсульт Краско

Состояние перенесшего инсульт актера Ивана Краско удовлетворительное. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали в беседе с Пятым каналом специалисты Центра имени Алмазова.

Медики указали, что артиста перевели из реанимации в одиночную палату, где он проведет ближайшие десять дней.

«Инсульт у него подтвержден. Лежит в палате, отдыхает, у него там есть телевизор, но телевизор он не смотрит, ему делают процедуры. Он, как всегда, скажем так, старается бодриться», — рассказал PR-директор актера Вячеслав Смородинов.

Он уточнил, что посетителей к Краско пока не пускают из-за действующего в медучреждении карантина.

Накануне бывшая жена Краско Наталья Вяль рассказала, что его состояние оценивается как нормальное. Она напомнила, что 23 сентября актер должен играть в спектакле «Утоли мои печали» в Театре имени Комиссаржевской, но пока рано говорить, сможет ли он выйти на сцену.

Ранее, 25 августа, директор народного артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что перед тем как 90-летний артист попал в реанимацию с инсультом, ему стало плохо на даче, но тогда он не стал обращаться за помощью.

Иван Краско — народный артист России, советский и российский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен по лентам «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6».