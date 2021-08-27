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Роналду прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

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Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что «Ювентус» навсегда останется в его сердце. Об этом спортсмен написал 27 августа на своей странице в Instagram.

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Ранее в этот же день пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что клуб согласовал с «Ювентусом» переход Роналду.

«Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и один из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за «Ювентус», я всегда буду любить Турин. Болельщики всегда уважали меня, и я старался поблагодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне и турнире», — отметил футболист.

По мнению спортсмена, вместе с клубом и его фанатами ему удалось «написать довольно красивую историю».

«Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую, что я часть вашей. Италия, «Ювентус», Турин, болельщики — вы навсегда в моем сердце», — добавил Роналду.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри в этот же день подтвердил планы Роналду перейти из «Ювентуса» в другую команду. Футболист уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч с «Эмполи» команда уже сыграет без него.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За это время он забил 118 голов в 292 играх.

Португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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