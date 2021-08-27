Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» оценил трансфер Роналду обратно в клуб

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал хорошей сделкой достигнутую договоренность о трансфере португальского игрока Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» обратно в английский клуб.

«Хорошая сделка для «Манчестер Юнайтед». Роналду по 20 голов за сезон забивает, стабильный игрок. Он, безусловно, усилит клуб», — цитирует его РЕН ТВ в пятницу, 27 августа.

Ранее в этот же день пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что клуб согласовал с «Ювентусом» переход Роналду.

Подробности трансфера не уточнялись, однако спортивный журналист Фабрицио Романо уверяет, что английский клуб заплатит итальянскому €15 млн с дополнительными €8 млн.

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» за Криштиану Роналду €15 млн с дополнительными €8 млн. «Ювентусу» будет гарантировано около €20 млн, так как некоторые дополнения «легкие», — сообщил он в своем Twitter.

Ранее в этот день главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил планы Роналду перейти из «Ювентуса» в другую команду. Футболист уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч с «Эмполи» команда уже сыграет без него.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За это время он забил 118 голов в 292 играх.

Португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, добавляет «Спорт-Экспресс».