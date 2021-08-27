Выручка «Россетей» выросла на 11,4%, до 537 млрд рублей, за первое полугодие 2021 года

Выручка ПАО «Россети» за первые полгода 2021 года составила 537,5 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года компания заработала 482,3 млрд рублей. Об этом 27 августа стало известно из финансовых результатов, которые опубликованы на сайте компании.

Чистая прибыль «Россетей» выросла на 40,9%, до 71,4 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года компания получила 50,6 млрд рублей чистой прибыли.

В «Россетях» также отметили, что в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено более 30 соглашений. Также в первом полугодии 2021 года была утверждена новая программа инновационного развития ПАО «Россети».

Также группа компаний «Россети» вошла в первую десятку рейтинга «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes.

«Группа «Россети» демонстрирует положительную динамику основных финансовых результатов второй квартал подряд. Этому способствуют меры по повышению эффективности деятельности, принимаемые компанией, а также общее восстановление деловой и социальной активности в стране. Устойчивые финансовые показатели позволяют сформировать прочную базу для выполнения обязательств по присоединению потребителей, строительству и модернизации сетевых объектов», — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Комментируя отчетность компании, старший аналитик Sova Capital Матвей Тайц отметил, что ее результаты превысили на 2,2% верхние предварительные оценки и на 16,5% по показателю роста EBITDA.

«Выручка «Россетей» превысила наши прогнозы на 5,3 млрд рублей из-за роста выручки от передачи электроэнергии на 3,5 млрд рублей выше прогнозов, доходов от техприсоединений на 0,8 млрд рублей выше прогнозов и прочих доходов на 1,4 млрд рублей выше прогнозов», — рассказал Тайц.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что группа «Россети» стала первой российской компанией, получившей нефинансовый рейтинг аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Оценка группы проводилась в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления (ESG). Итоговая оценка составила ESG-3, что говорит об очень высоком уровне соответствия лучшим практикам.