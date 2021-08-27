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«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду

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Английский «Манчестер Юнайтед» объявил в пятницу, 27 августа, о возвращении в клуб португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.

«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить, что достиг соглашения с «Ювентусом» о переходе Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, получения визы и успешного медицинского обследования», — отмечается в сообщении.

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В команде подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности снова встретить Роналду в Манчестере.

О том, что португалец сообщил своему агенту Жорже Мендешу о своей готовности к возвращению в «Манчестер Юнайтед», рассказал ранее в этот же день журналист Фабрицио Романо.

При этом в пятницу главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил планы Роналду перейти из «Ювентуса» в другую команду. Футболист уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч с «Эмполи» команда сыграет без него.

Телеканал Sky News 27 августа сообщил, что Роналду покинул Италию на частном самолете. Информации о том, где приземлился футболист, СМИ не привели.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, футболист покинул клуб в 2009-м. За это время он забил 118 голов в 292 играх.

Затем, с 2009 по 2018 год, он выступал за «Реал Мадрид». За туринский «Ювентус» футболист играл с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, добавляет «Спорт-Экспресс».

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