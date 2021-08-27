Турчак рассказал о сроках реализации народной программы «Единой России»

Первые результаты реализации народной программы партии «Единая Россия» (ЕР) должны быть видны уже в первые два года. Об этом 27 августа заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время выступления на конференции ставропольского регионального отделения ЕР.

Турчак отметил, что документ максимально точно и подробно отражает реальные проблемы людей. Задача каждого члена партии — реализовать программу, добавил он.

«Мы с вами идем на выборы не ради мандатов, а ради того, чтобы все положения этой программы — и федеральной, и краевой — четко, по пунктам в течение следующих пяти лет выполнялись. <…> Мы понимаем, что пять лет — это длинный горизонт. Люди хотят видеть изменения здесь и сейчас. Поэтому и на федеральном уровне, и на краевом уровне мы должны сделать всё, чтобы в первые два года реализации программы показать результат», — сказал Турчак.

Как отметил Турчак, члены ЕР никогда не давали обещаний, которые не смогут выполнить. Он отметил, что воплотить обещания в жизнь можно с помощью слаженной работы команды.

Также секретарь генсовета партии поблагодарил членов ставропольского регионального отделения партии за значимый вклад в подготовку народной программы «Единой России». Он призвал членов партии не сбавлять темп перед выборами.

Губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Владимиров отметил, что подготовка народной программы стала примером успешного взаимодействия партии и жителей региона.

«Они самым активным образом приняли участие в формировании программы. Мы получили порядка 200 тыс. поручений, которые стали основой нашей с вами программы, с которой мы идем на выборы в Ставропольском крае», — сказал Владимиров.

Предвыборная программа была принята на прошедшем 24 августа съезде «Единой России». В ходе этого заседания, а также на съезде партии 22 августа президент России Владимир Путин отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР, поэтому ее можно назвать народной.

Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.